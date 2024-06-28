В Челябинской области стали чаще арендовать сапборды

Спрос в этом сезоне увеличился в четыре раза

В этом году в Челябинской области увеличился спрос на аренду сапборда и сап-прогулок. В последнее время сапбординг становится все более популярным и массовым развлечением, это один из факторов увеличения спроса, сообщают аналитики «Авито Услуг».



«Спрос вырос на 328% по сравнению с предыдущим месяцем. Его подстегнули начало летнего сезона, хорошая погода и рост популярности сапбординга», — отмечают аналитики.

Сап-прогулка обойдется челябинцам в среднем в полторы тысячи рублей, в цену входят услуги инструктора. Аренда сапборда стоит дешевле — от 500 рублей до одной тысячи рублей за день.

Увеличилось и число объявлений от тренеров, которые обещают научить клиентов уверенно стоять на сапе, а также предложений взять доску в аренду увеличилось на 29% по сравнению с прошлым годом.