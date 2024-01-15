В Челябинской области стабилизируется ситуация с вывозом мусора и уборкой снега

Приведены в порядок контейнерные площадки в Чебаркульском районе

Во вторник, 16 января, в Трехгорном продолжится уборка снега с городских улиц, сообщили в городской администрации. Водителей просят убрать личный транспорт по адресам: ул. 60 лет октября, 15, 17, 19 и проезд возле школы № 110.

«Подрядные организации продолжили работу и в выходные дни, в том числе по очистке лестниц и тротуаров. Сегодня, в силу непредвиденных обстоятельств, не удалось организовать грейдерование на Островского, 10, 24, 26, 28, 30. Точную дату проведения работ сообщим позднее. Сегодня стало чище на Островского, 62а, б, в, 69 и 71, а также на 60 лет Октября, 10», — сообщили в администрации.

Уборка улиц от снега продолжается и в Красноармейском районе. Сегодня, 15 января, в селе Миасском очистили тротуар по улице 60 лет СССР.

В Чебаркульском районе продолжается освобождение контейнерных площадок от накопленного мусора.

14 января мусоровоз работал в Пугачевском, Кундравах (оставшиеся площадки), Горках (1 площадка), Сарафаново (1 площадка), в Бутырках (частично), Травниках (1 площадка), Запивалово, Кугалы, Шахматово, Тимирязевском.

Накануне мусор вывезли с территории Непряхинского сельского поселения.