В Челябинской области среди пользователей газа разыграли денежные призы

Главным условием было отсутствие долгов

Газовая компания подвела итоги акции «Будь мобильным с „НОВАТЭК-Челябинск“». В розыгрыше призов участвовали абоненты, которые зарегистрировали персональную учетную запись в Личном кабинете «НОВАТЭК-Челябинск» либо установили Мобильное приложение компании не позднее 30 сентября 2021 года. Вторым обязательным условием акции было отсутствие на эту дату долгов за газ. Призовой фонд составил 30 сертификатов на оплату газа номиналом 4 тысячи рублей (вне зависимости от направления расходования). Для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи (без отопления) этой суммы хватит для оплаты ресурса в течение календарного года, сообщают организаторы конкурса.

Подарочные сертификаты получили жители Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Миасса, Златоуста, Кыштыма, Озерска, Южноуральска, Троицка, поселков Локомотивного, Томинского, Красногорского, деревень Моховички и Прохорово Сосновского района области.

«У людей есть потребность в оперативном получении информации и возможности передавать показания счетчика, платить за газ в удобное для себя время. Ведь все это экономит самые главные человеческие ресурсы — время и здоровье», — отметил генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Установить Мобильное приложение «НОВАТЭК-Челябинск» можно через GooglePlay, ApplePlay и AppGallery.