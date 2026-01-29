В Челябинской области спрос на уборку снега и эвакуаторы вырос на 56%

Количество предложений особенно увеличилось в Челябинске и Магнитогорске

Первые недели 2026 года в Челябинской области отметились высоким спросом на услуги по уборке снега. С 1 по 14 января жители региона искали расчистку территорий на 56% чаще, чем годом ранее. Об этом ИА «Первое областное» сообщили аналитики «Авито Услуг».

Число объявлений от специалистов увеличилось по области на 55%. Особенно заметно это в Челябинске (+70%) и Магнитогорске (+38%).

Одной из самых популярных услуг стала очистка автомобилей от снега и льда. По области такой сервис искали в 2,1 раза чаще. В Магнитогорске спрос взлетел в 4,2 раза, в Челябинске — вырос на 16%.

В наиболее сложных случаях, когда автомобили оказывались в снежном плену, жители вызывали эвакуаторы. В Магнитогорске интерес к такой помощи вырос на 43%.