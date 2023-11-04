В Челябинской области спрос на работников увеличился на 52% в октябре-2023

Рассказываем, кто наиболее востребован на рынке труда

В Челябинской области в октябре 2023 года количество открытых вакансий составило 31,8 тысячи. Это на 52% больше, чем в том же месяце в прошлом году. Как сообщает пресс-служба hh.ru, в регионе наиболее востребован рабочий персонал — это 28% от всех открытых вакансий.

В топ-5 востребованных категорий также вошли «продажи и обслуживание клиентов» — 21% от всех открытых вакансий, «производство и сервисное обслуживание» — 21%, «строительство и недвижимость» — 19% и «транспорт и логистика» — 14%.

Что касается соискателей, то в октябре они чаще всего искали работу в таких сферах, как «продажи и обслуживание клиентов», «рабочий персонал» и «домашний обслуживающий персонал» — таких 17% и 15% соответственно.

«Разрыв между спросом и предложением соответствует общероссийскому тренду. Ситуация сложнее, чем в прошлом году, и сегодня работодателям важно широко посмотреть на возможности рынка труда, то есть нанимать тех кандидатов, подбор которых ранее был для компании невозможен»,— прокомментировала директор «Head Hunter Урал» Оксана Сидлецкая.

Также она рекомендовала обратить внимание на женщин-соискателей, которые готовы устроиться на работу, считающуюся «мужской».