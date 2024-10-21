В Челябинской области спрос на поваров вырос на 34% в 2024 году

Это дефицитная специальность в регионе

В Челябинской области с января по сентябрь 2024 года спрос на поваров, пекарей и кондитеров вырос на 34,5% по сравнению с 2023 годом. Чаще всего ищут поваров для продуктовой розницы, а зарплату им предлагают в размере 50 100 рублей, что выше ожиданий специалистов. Об этом рассказали аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter.

«Повара, пекари и кондитеры — дефицитная специальность: на одну такую вакансию в Челябинской области приходится всего 0,7 резюме при норме от четырех. Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы — это 53% вакансий, рестораны и организации из отрасли общественного питания оказались на втором месте — 40%»,— рассказали аналитики.

Остальные вакансии — а это чуть менее 10% от общего числа — приходятся на гостиницы, пекарни и кондитерские.

От соискателей чаще всего требуют знания европейской кухни — таких вакансий 5,4% от общего числа. На втором месте — знание русской кухни, на третьем — японской и итальянской.

Кстати, мужчин-поваров среди соискателей чуть меньше, чем женщин, — 49% против 51%. Что касается возраста, то большая часть соискателей — 53% — это специалисты в возрасте от 26 до 45 лет. 31% кондитеров и поваров в возрасте до 25 лет и 17% — старше 46 лет.