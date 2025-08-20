В Челябинской области спрос на перегон автомобилей вырос на 23%

Сфера переживает сезонный подъем

С наступлением лета традиционно возрастает интерес к услугам по перегону автомобилей как между городами, так и за границу. Теплая погода и длинный световой день делают дальние поездки более безопасными, так как на дорогах отсутствуют реагенты и гололедица. Автосалоны также активно набирают автомобили для осеннего рынка, что дополнительно стимулирует рост спроса на услуги перевозчиков.

По данным «Авито Услуг», в июне — июле 2025 года наблюдается заметный рост популярности перегонов. В частности, спрос на услуги по перегону автомобилей между городами увеличился на 23% по сравнению с апрелем — маем этого года. Также международные перевозки показали положительную динамику: жители Челябинской области на 10% чаще искали специалистов для перегона машин из одной страны в другую, а в областном центре этот показатель вырос на 6%.

Дополнительно спрос на автовозы — специальные транспортеры для доставки автомобилей между городами — тоже увеличился. Жители региона на 16% чаще искали такие услуги, а количество предложений выросло на 86%. В Челябинске спрос на услуги автовозов увеличился на 19%.

Эти данные подтверждают, что рынок перевозок в Челябинской области активно растет в летний сезон.

Автор: Алиса Шакирова