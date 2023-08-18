В Челябинской области спортивные тренеры станут педагогическими работниками

Наставники получат социальные гарантии

Рост заработной платы, увеличенный ежегодный отпуск и упрощенная процедура аттестации — все это ждет тренеров, которые уже с 1 сентября получат статус педагогического работника. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом Владимиром Путиным. Также создана новая система сопровождения регионов, где можно будет отслеживать ситуацию по каждой спортивной школе и тренеру. В Центре управления регионом уточнили, что это даст тренерам и всем нам.

Статус педагога тренеры получат после вступления в силу поправок в законодательство о физкультуре. Наставники получат социальные гарантии наравне со школьными учителями и другими педагогическими работниками. В Челябинской области, по информации регионального Минспорта, работает 3308 тренеров, и их ряды с каждым годом пополняются новыми специалистами. Что касается Единой информационной системы, то ее скоро включат в ГИС «Спорт».

Президент ранее поручил, чтобы к 2030 году в нашей стране 90% юных россиян регулярно занимались физкультурой. Сейчас в спортшколах тренируются более 3 млн детей, что соответствует показателю в 88,5%. На Южном Урале спортом занимаются более 53 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Наш регион тоже активно работает в этой сфере, возводя новые спортивные объекты.

Например, в Сатке на месте обычной хоккейной коробки открыли ледовую арену. Там занимаются фигуристы, конькобежцы и хоккеисты. На данный момент в регионе строят восемь физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными залами и три ФОКа с бассейнами. В Долгодеревенском к 30 сентября завершат возведение современного спорткомплекса.