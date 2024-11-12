В Челябинской области специалистам сферы ЖКХ подняли зарплаты на 14%

Средняя выплата в октябре составила 114,2 тысячи рублей

В Челябинской области в октябре 2024 года зарплаты специалистов, задействованных в сфере ЖКХ, в среднем выросли на 14% по сравнению с октябрем-2023. При этом есть отрасли, где за год зарплаты выросли на более чем 100%. В «Авито Работе» рассказали, кому предлагают больше всего денег и востребованы ли сейчас эти специалисты.

За последний год на 137% увеличили зарплаты штукатурам — сейчас специалистам предлагают 137,8 тысячи за полный рабочий день. Штукатуры стали очень востребованы: число вакансий с октября-2023 по октябрь-2024 возросло на 104%.

На втором месте по росту зарплат оказались маляры — им предлагают 90 535 рублей, что на 27% больше, чем в октябре прошлого года. На 24% увеличили зарплаты плиточникам — на сегодняшний день им предлагают более 147 тысяч рублей.

Что касается востребованности, то на втором месте после штукатуров расположились плиточники — количество таких вакансий возросло на 67%. Замыкают тройку самых востребованных специалистов дезинфекторы, которым предлагают более 114 тысяч рублей ежемесячно.