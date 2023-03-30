В Челябинской области спасателям установили выплату за выслугу лет

Ранее о введении такой меры поддержки заявлял губернатор Алексей Текслер

Депутаты Законодательного собрания региона одобрили в трех чтениях законопроект, который материально поддержит сотрудников областной поисково-спасательной службы. Как заявил в своем докладе первый заместитель министра общественной безопасности региона Владимир Гусак, федеральным законом предусматривалась льготная выплата для тех, кто работает в системе МЧС России более 15 лет. Теперь эта мера поддержки по выслуге лет распространяется и на их коллег из ПСС Челябинской области.

«Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов бюджета. Вместе с тем работа спасателей сопровождается повышенной физической и психологической нагрузкой, требует поддержания квалификации и высокого уровня мастерства. Принятие закона послужит действенным инструментом социальной защищенности спасателей, добросовестно исполнявших свои должностные обязанности», — сказал Владимир Гусак.

До этого действующим законом области было установлено предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 200% фиксированной выплаты к страховой пенсии. Правда, для этого нужно было соответствовать сразу трем критериям: достижение 40 лет, стаж работы не менее 15 лет и подтвержденная непригодность к службе. В новой редакции из нормы убрали требование о непригодности, а ежемесячная выплата составит в этом году 15 134 рубля. Ее получателями станут 60 человек.



Перед голосованием областные парламентарии пришли к мнению, что нужно рекомендовать принять аналогичную меру и для сотрудников, которые работают в Челябинской городской службе спасения. В итоге депутаты ЗСО приняли законопроект сразу в трех чтениях.

Инициатива о введении выплаты за выслугу лет принадлежит губернатору Алексею Текслеру. О введении такой меры поддержки специалистов глава региона заявил во время визита на базу ПСС области. Ведомству в этом году исполнилось 30 лет со дня создания: за это время спасатели помогли более 14 тысячам человек.