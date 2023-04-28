В Челябинской области спасатели выходят на дежурство в природные парки на майские праздники

Специалисты организуют работу спасательных постов

С 28 апреля по 1 мая, а также с 5 по 9 мая в национальном парке «Таганай» и в природном парке «Иремель» спасатели заступят на круглосуточное дежурство. Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, специалисты организуют спасательные посты в горно-таежной местности. Делается это для обеспечения безопасности туристов, ведь впереди ожидается их наплыв из-за майских праздников. Посты также поспособствуют снижению времени прибытия спасателей в удаленные от населенных пунктов районы.

«Избежать неприятных ситуаций, получить положительные эмоции и заряд бодрости от общения с просыпающейся природой поможет тщательная подготовка к походу, выбор правильной одежды, обуви, снаряжения, изучение района путешествия и, конечно, корректировка планов в соответствии с прогнозом погоды», — сообщили в ПСС Челябинской области.

Если же в пути турист попадет в непредвиденную ситуацию, то он всегда может обратиться за помощью по номеру 112. Тем не менее в ведомстве отмечают, что большинства происшествий можно избежать, если соблюдать требования личной безопасности. Немаловажно придерживаться и правил, действующих в период особого противопожарного режима, главное из которых — запрет на разведение огня. Нарушителей ждут серьезные штрафы до 800 тысяч рублей.

Кстати, провести эти длинные выходные на природе можно не только в южноуральских нацпарках. ИА «Первое областное» сделало обзор глэмпингов Челябинской области, хотя забронировать места в домиках на предстоящие праздники уже довольно непросто.