В Челябинской области спасатели спустили снежную лавину с горы Ягодная

Многотонная масса угрожала автодороге и домам у подножия

В Миньяре спасатели закончили принудительный спуск лавин с горы Ягодная, чтобы обезопасить жителей города. Снег на горе Ягодная в Ашинском районе скапливается каждый год Он козырьком нависает над оживленной дорогой, которая идет параллельно хребту, у самого подножья горы стоят частные дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.



«Козырьки» из снега могут сорваться и вызвать сход снежной лавины на находящиеся у подножия дома, лыжные маршруты и оживленную автодорогу.

«Снежный „козырёк“, высота которого в отдельных местах достигает четырёх метров, мы срезаем проверенным, надёжным, самостоятельно изготовленным инструментом. Для этой тяжёлой и опасной работы требуется серьезная физическая и профессиональная подготовка», — рассказывает начальник Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Пётр Кочугаев.

По подсчетам сотрудников поисково-спасательной службы, к подножью горы с хребта спустили тысячу квадратных кубометров снега. Сейчас угрозы лавин у подножья Ягодной нет.