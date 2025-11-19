В Челябинской области спасатели МЧС освободили вмерзшего в лед лебедя

Птица погибала на озере Песчаном

На озере Песчаном в Челябинской области сотрудники МЧС провели операцию по спасению лебедя, вмерзшего в лед. О погибающей птице сообщил неравнодушный местный житель.

На озеро выехали спасатели Троицкого гарнизона. Лебедя обнаружили в 100 метрах от берега. Специалисты добрались до птицы на лодке, укутали ее пледом и бережно доставили на сушу.

«Лебедь практически не сопротивлялся, так как был уже обессилен», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас птица находится у местного жителя, ее состояние стабилизировалось. Решается вопрос о дальнейшем размещении пернатого.