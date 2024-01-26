В Челябинской области из-за снегопадов спасателям пришлось начать противолавинные работы в Миньяре и Усть-Катаве. Снежный покров угрожает не только городам, но и горно-таежной местности региона, сообщает пресс-служба региональной поисково-спасательной службе.

Обычно такие работы проводят весной, однако из-за сильнейших снегопадов, они были начаты уже в январе. Наибольшую тревогу вызывает сход лавин со склонов горы Ягодная и Кладеная.

«Сход лавин угрожает безопасности людей и автомобилистов на дороге проходящей в близости у подножья горы. Также они несколько раз становились причиной завалов подворий, хозпостроек и домовладений частного сектора», — сообщили в ведомости.
В данный момент спасатели завершают расчистку и управляемый спуск снега с отвесных склонов горы Ягодная, где массы снега накопились протяженностью в 300 метров.