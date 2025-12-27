В Челябинской области спасателей поздравляют с профессиональным праздником

Они смело бросаются и в огонь, и в воду

Сегодня, 27 декабря, в Челябинской области и всей России чествуют спасателей. Именно эти отважные люди тушат пожары, ликвидируют последствия разного рода ЧП, в том числе природных катаклизмов, вытаскивают из воды тонущих. Они рискуют своими жизнями, чтобы спасти чужие.

«Вы выполняете сложную и ответственную работу, которая требует предельной собранности и выдержки, умения действовать решительно, четко и слаженно»,— обратился к спасателям губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он поблагодарил сотрудников всех подразделений и служб за мужество и верность профессиональному долгу. Особая благодарность — ветеранам, которые являются отличным примером для нынешнего поколения спасателей.

В этом году День спасателя в России отмечают в 30-й раз. Указ об учреждении праздника был подписан в ноябре 1995 года. А дату 27 декабря выбрали потому, что в этот день в 1990-м был образован Российский корпус спасателей.