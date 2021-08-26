В Челябинской области спадет жара

Вместе с более низкими температурами в область придут дожди и шквалистый ветер

С пятницы, 27 августа, в Челябинской области установится прохладная погода: синоптики прогнозируют понижение температуры до +20°C, дожди, грозы и шквалистый ветер. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в Челябинском гидрометеоцентре, причиной смены погоды станет надвигающийся холодный фронт.

«К нам подходит холодный фронт, который в начале будет выражаться грозами, порывами ветра. Конечно, с приближением фронта температуры будут значительно понижаться, потому что пройдет одна фронтальная система, затем следующая. Пока что понижения плавные»,— прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

В Челябинске в пятницу и ночью, и днем ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в ночные часы составит +14, +16°C, днем столбики термометров покажут +22, +24°C. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью ртутные столбики достигнут +12, +17°C, при прояснении ожидается понижение температуры до +7°C. Днем воздух прогреется до +20, +25°C, на юге сохранится жаркая температура до +32°C. Ветер северный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 20 метров в секунду.