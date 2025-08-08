В Челябинской области спадет жара и пройдут сильные дожди 8 августа

Отдельные районы накроет шторм

Сегодня, 8 августа, отдельные районы Челябинской области окажутся во власти стихии: синоптики обещают ливни со штормовым ветром и грозами. Где-то осадков не будет. 30-градусная жара спадет, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается 22°C тепла. Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске приблизится к +17°C. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-восточного направления, 4 метра в секунду.

Градусники в Миассе покажут около +19°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер восточный, до 4 метров в секунду.

В Златоусте, Сатке и Карабаше дневной прогрев составит +18°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер юго-восточного направления, до 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Верхнеуральске зафиксируются на +16°C. Умеренный дождь. Ветер восточный, 5 метров в секунду.

Воздух в Аше прогреется до +21°C. Небольшой дождь. Ветер восточного направления, слабый.

В целом в регионе ожидается от +17 до +22°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди. Крайний запад накроют ливни. Местами сильные осадки не исключаются и в южных районах. Локально грозы, град. Ветер преимущественно восточный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду. При грозах усиление до 20 метров в секунду.