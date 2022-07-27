В Челябинской области спадет жара и пройдут ливни

В отдельных районах ожидаются грозы с градом

Холодный фронт надвигается на Челябинскую область, и уже сегодня, 27 июля, жители региона это почувствуют: столбики термометров покажут от +22 до +27°C. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сильный ветер, ливни и грозы.

В Челябинске этим утром прогнозируют около +17°C. Днем ожидается повышение температуры до +23, +25°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные, возможны гроза и град. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет дождливо. В отдельных районах пройдут ливни с грозами, также возможен град. В утренние часы температура воздуха составит до +18°C, днем поднимется до +22, +27°C, в низинах будет +19°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.