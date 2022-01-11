В Челябинской области создают региональный штаб родительского контроля

Семьи смогут следить за работой школ и их ремонтом

Региональный штаб общественного родительского контроля будет создан в Челябинской области. Об этом во вторник, 11 января, сообщает пресс-служба южноуральского министерства образования.

«В областной штаб войдут представители всех муниципальных штабов. Это будут активисты из родительских комитетов, способные взаимодействовать с исполнителями на разных этапах решения обозначенной проблемы. Таким образом на Южном Урале будет создаваться система общественного родительского контроля за формированием комфортной образовательной среды, в том числе за качеством питания, строительством объектов образовательных организаций, их ремонтом, а также закупкой средств обучения, воспитания, иного оборудования», — заявил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Уже в 2022 году родители смогут контролировать ход капитальных ремонтов 17 школ.

Подобные родительские штабы будут созданы во всех регионах. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что федеральный штаб родительского общественного контроля уже оказывает необходимую поддержку в реализации этой программы.