В Челябинской области создают модель подготовки будущих инженеров

Программа должна затронуть детей, начиная с детского сада

В Челябинске прошло совещание директоров школ, в которых созданы губернаторские инженерные классы. На совещании обсудили общие подходы к обучению и перспективы роста учеников, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Напомним, такие классы были созданы в школах области, чтобы дети осознанно выбирали профессию инженера и шли учиться в местные вузы, а потом — работать в местную экономику.

И. о. министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова отметила, что в регионе будет создана модель формирования и развития инженерных классов «Инженер будущего 74». В ее основе — взаимодействие разных организаций. Помимо школы, в подготовке будущих инженеров будут участвовать организации дополнительного образования, региональный центр поддержки одаренных детей «Курчатов Центр» и местные вузы. Также в будущем школы смогут использовать прикладную научную базу межуниверситетского кампуса.

Кроме того, участники совещания обсудили возможность создания многоуровневой системы формирования инженерной культуры «от детского сада до вуза».