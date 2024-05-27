В Челябинской области созданы все условия для поддержки бизнеса

В том числе благодаря губернатору

Председатель Заксобрания Олег Гербер встретился с руководством общественной организации «Опора России» — Александром Калининым и Евгением Илле. В ходе встречи они обсудили меры поддержки и развитие предпринимательства в Челябинской области.



«Мы отмечаем последовательный и системный подход к взаимодействию региональной власти и предпринимательского сообщества. Видим вовлеченность в эту тему губернатора области Алексея Леонидовича Текслера», — комментирует президент «Опоры России» Александр Калинин.

Он отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса в регионе идет по нескольким направлениям. Этот курс главы региона представителям бизнеса импонирует.

Александр Калинин также заявил, что организация готова поддержать Алексея Текслера на предстоящих выборах губернатора Челябинской области.

Олег Гербер отметил, что представители «Опоры России» выступают экспертами всех инициатив, которые разрабатываются и принимаются региональной властью.

«Региональная власть и „Опора России“ успешно сотрудничают по всем основным направлениям. То, что такая авторитетная общественная организация готова оказать поддержку главе региона, подтверждает правильность экономической политики, которая реализуется в области. Этот курс должен быть продолжен», — подчеркнул Олег Гербер.

Отметим, что в 2019 году оборот малого бизнеса составлял 1,6 трлн рублей, а в 2023-м он вырос до 2,3 трлн рублей. Увеличилось количество предпринимателей: на территории области работают уже более 140 тысяч предприятий, зарегистрировано более 200 тысяч самозанятых.