В Челябинской области создана уникальная система реабилитации для участников СВО

Помощь получили уже тысячи бойцов и их семей

В Челябинской области поддержка участников специальной военной операции и их семей носит комплексный и системный характер. Особое место в этой работе занимает медицинская и психологическая реабилитация бойцов, получивших тяжелые ранения. В частности, эту помощь оказывают в Челябинском областном клиническом терапевтическом госпитале ветеранов войн, где накоплен уникальный опыт и разработаны собственные методики восстановления.





Особое внимание уделяется аппаратной физической реабилитации, которая критически важна для бойцов, перенесших осколочные ранения или потерявших конечности.





«Основная задача — максимально восстановить двигательную сферу. Движение — это главное лечебное средство. И если основной проблемой является ПТСР (посттравматическое расстройство), то без лечебной физкультуры успокоить и восстановить нервную систему просто невозможно», — рассказывает Евгений Харламов, инструктор по лечебной физкультуре госпиталя.

Стационарный этап реабилитации длится около двух недель. По словам специалистов, наиболее частые ранения — это поражения конечностей, не защищенных броней. Поэтому механоаппараты в зале механотерапии направлены именно на восстановление функций рук и ног. Все оборудование — отечественного производства, а на этот год уже запланировано получение новых современных аппаратов.

«Эффективность реабилитационных процессов высока. Мы стали внедрять собственные подходы. Под каждый вид ранения, под каждую травму мы разрабатываем индивидуальные алгоритмы, свои протоколы, которыми пользуемся и которые не имеют аналогов. Мы работаем комплексно, командой, потому что в реабилитации один в поле не воин», — отмечает Евгений Харламов.



«Мы активно занимаемся реабилитацией всех участников СВО. За этот год через нас прошло почти 3 640 человек — самих бойцов и членов их семей. В своей работе мы немного перестроились, создали новые направления. У нас появилось отделение амбулаторной реабилитации, на базе неврологического отделения мы создали отделение реабилитации. Создали центр психосоматической реабилитации. Расширили штат. За эти три года мы очень многому научились, работая с этими пациентами», — рассказывает начальник госпиталя Татьяна Василенко.

Один из самых востребованных аппаратов — аппарат динамической электростимуляции. Медики уверены: чем больше движения, тем быстрее и лучше идет восстановление.





Игорь — один из тех, кто проходит реабилитацию в госпитале. На СВО он с самого начала, получил осколочное ранение на донецком направлении.

«С 26 января нахожусь здесь. Меня направили сюда, так как это хорошее учреждение, поднимают на ноги быстро. Аппараты помогли очень сильно. За такой короткий промежуток меня уже поставили на ноги, и совсем скоро я снова отправлюсь на СВО», — делится Игорь.

Он также отметил прекрасное отношение персонала и отличное оснащение госпиталя.