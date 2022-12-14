В Челябинской области создан годовой запас препаратов от эпилепсии

Вместо пропавшего с рынка «Топамакса» пациенты могут приобрести идентичные препараты

Челябинская область не испытывает дефицита лекарств, необходимых для лечения эпилепсии. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева.

Вопрос нехватки лекарств возник во время прямой линии с губернатором области. Любовь Марфина позвонила главе региона, чтобы сказать, что в аптеках пропал жизненно важный для нее препарат «Топамакс».

«Уже полгода, как он исчез из аптек Челябинска и всей России. Препарат можно купить только в Турции. Моих запасов хватит до февраля. А что потом? Умирать?»

— спросила челябинка.

Алексей Текслер попросил прокомментировать ситуацию министра здравоохранения области Агату Ткачеву.

«Компания „Джонсон и Джонсон“ на самом деле присылала письмо, что в 2022-м году не будет поставлять препарат „Топамакс“ в Россию. Однако на складах и в аптеках Челябинской области есть годовой запас идентичных препаратов. Идут поставки из Индии, также мы получаем отечественный препарат. Без лекарств никто не останется»,

— пояснила Агата Ткачева.

Алексей Текслер попросил медиков объяснить пациентам, каким образом они могут получить дженерики и контролировать свое заболевание. И посоветовал пациентам не заказывать лекарства с рук, так как есть риск получить конфискат неизвестного качества.