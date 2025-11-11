В Челябинской области создали велотрек из 500 кг переработанного пластика

Его установят в Озерске

В Челябинской области реализовали экологический и спортивный проект — первый в России памп-трек, изготовленный из переработанного пластика.

Идея превратить сложные в переработке отходы в полезную городскую инфраструктуру родилась у организаторов челябинского экопроекта «Разделяйка». В течение года жители и школьники Озерска собирали пластиковые крышки, блистеры, многослойную упаковку от продуктов и даже старые зубные щетки. Всего на строительство трассы ушло около 500 килограммов вторсырья, что эквивалентно пяти большим контейнерам с отходами.





«Мы поставили себе задачу справиться с категорией мусора, которая в России практически не перерабатывается, — многослойной фольгированной упаковкой. Пластик — это хороший материал, просто он используется быстро и выбрасывается. А если из него сделать что-то полезное, то это будет служить много лет», — пояснил инициатор проекта Дмитрий Закарлюкин.

Дмитрий — автор проекта «Разделяйка», член общественного совета при министерстве экологии Челябинской области, председатель совета региональной общественной организации развития экологической культуры «Сделаем».

Собранное сырье переработали в прочные и влагостойкие пластиковые ламели, из которых собрали волнообразную трассу. Памп-трек предназначен для катания на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. На нем можно набирать скорость без вращения педалей, только за счет работы с рельефом, что развивает мышцы, баланс и координацию.





«Мы подтвердили гипотезу, что из вторичного пластика можно сделать полезный и долговечный продукт»,— отметил Дмитрий Закарлюкин.

Челябинские велосипедисты испытали трек и одобрили его использование.

«Замечательное качество поверхности. Форма позволяет проходить траекторию и на маленькой, и на большой скорости»,— делится впечатлениями от первых проездов велосипедист с почти 20‑летним стажем Данил Климин.





Проект был реализован при поддержке Росатома в рамках акселератора. Как отмечают создатели, это лишь первый шаг. В перспективе из переработанного пластика можно производить не только спортивные объекты, но и уличную мебель, скамейки, урны и другие элементы городской среды.

Этот проект — пример успешного сотрудничества между экоактивистами, бизнесом и властью. Он решает сразу несколько задач: утилизирует сложные отходы, создает современную спортивную инфраструктуру и формирует у горожан, особенно у подрастающего поколения, ответственное отношение к потреблению и экологии.

«Ребята, которые приносили вторсырье на акции „Разделяйки“, будут кататься на объекте, сделанном из их же отходов. Таким образом, мы замыкаем цикл и показываем, что мусор может не ехать на свалку, а становиться чем-то полезным для города», — подчеркнул автор проекта.