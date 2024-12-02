В Челябинской области создали областной Совет главврачей

Участникам предстоит вывести региональное здравоохранение на новый уровень

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое областное заседание Совета главных врачей. На нем обсудили вопросы по улучшению оказания медицинской помощи населению, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В совет вошли 10 главных врачей Челябинска, руководители специализированных больниц — онкологического центра и детской областной больницы, первый замгубернатора Станислав Мошаров, зампредседателя — министр здравоохранения Татьяна Колчинская.

Участникам совета предстоит вывести региональное здравоохранение на новый, качественно высокий уровень. Глава региона отметил, что давно назрела необходимость собираться в таком составе.

«Общение с главными врачами, которые глубоко понимают предмет, обсуждение насущных вопросов считаю крайне важным, чтобы эффективно двигаться вперед. Задач по-настоящему много, поэтому идея собрать врачей-профессионалов — это важная история. Обязательной функцией совета должна быть ваша экспертиза системных планов. Вы тонко чувствуете настроение медиков, знаете все проблемы. Тема здравоохранения очень важная, поэтому принял решение лично возглавить совет», — сказал Алексей Текслер.

За каждым членом совета закрепили свою территорию. Главврачи уже провели подготовительную работу. Губернатор попросил участников встречи посмотреть территории на предмет различных показателей по заболеваемости, цифры по диагностике тех или иных заболеваний.

Алексей Текслер напомнил, как изменилась сфера здравоохранения за последние пять лет. В частности, в регионе построили 120 ФАПов, приобрели 40 мобильных комплексов, отремонтировали 250 объектов, закупили 18 тысяч единиц оборудования. По решению президента программу развития первичного звена продлили до 2030 года.

В следующем году начнется строительство многопрофильного медцентра в Магнитогорске, продолжится стройка областного хирургического детского центра.

Министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская представила миссию совета на пять лет. Среди направлений работы — приобретение оборудования, обеспечение лекарствами, комплектование квалифицированными кадрами районных больниц.

Исполняющий обязанности главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Лукин рассказал о реализации программы стационарозамещающих технологий и озвучил планы на следующие годы.

«Мы планируем реорганизацию онкологической службы. В настоящий момент открыты и функционируют 16 центров онкологической помощи», — сказал Андрей Лукин.

Алексей Текслер поручил участникам совета продолжить практику наставничества, разработать рекомендации курируемым больницам, а также сделать аналитическую карту по муниципалитетам Челябинской области, отражающую основные показатели сферы здравоохранения.