В Челябинской области создали клуб для участников премии #МЫВМЕСТЕ

Организаторы уверены, что такая синергия принесет много добрых дел

Участников премии для добровольцев #МЫВМЕСТЕ из Челябинской области объединили в региональный клуб. Цель — создать доброе сообщество из неравнодушных людей для реализации совместных проектов, рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» на V Международном форуме гражданского участия Юлия Кудрина. Она является сотрудником Центра помощи детям «Бумеранг добра», «Доброцентра» и ресурсного центра поддержки СО НКО в Снежинске, а с недавнего времени — руководитель регионального клуба.

«Это лидеры социальных изменений. Они не прошли на каких-то этапах до полуфинала или финала премии, но это не исключает их роли в развитии региона. Очень важно таких людей собирать в единое доброе сообщество, чтобы мы могли делать совместные добрые проекты, развивать регион в синергии», — сообщила руководитель регионального клуба.

Чтобы попасть в клуб, нужно заявиться на премию #МЫВМЕСТЕ. Ее участником могут быть добровольцы, выполнившие определение условия.

«Это простые люди, которым не все равно, что происходит в стране. Они хотят вложить частичку себя, своего сердца, своих возможностей в то, чтобы делать жизнь лучше», — говорит Юлия Кудрина.





Клуб станет площадкой для развития участников премии. Планируется запустить образовательные мероприятия для обмена опытом и саморазвития. Предусмотрены совместные проекты и мероприятия. Это могут быть как разовые акции, так и системные события.

«Много людей и организаций, которые работают в одном секторе и, возможно, друг о друге не знают. Благодаря клубу они могут познакомиться, понять, что работают в едином ключе, над одним и тем же. У них может быть общая боль, которую можно решить быстрее, лучше, эффективнее, и поменять жизнь в будущем», — поясняет женщина.

Региональные клубы премии есть в 37 субъектах РФ. Действует также федеральное объединение. Клубы между собой обмениваются практиками, опытом. В Челябинской области поддержка идет со стороны ассоциации Добро.РФ, от региона и ресурсного центра развития добровольчества.