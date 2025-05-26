В Челябинской области создали эффективную систему реабилитации участников СВО

Одна из мер поддержки ветеранов — программа «Герои Южного Урала»

Участник специальной военной операции с позывным «Панцирь», командир танкового батальона, рассказал о своем опыте службы и о том, как эта программа помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни. Интервью опубликовано на сайте правительства Челябинской области.

Панцирь подчеркнул, что главная цель его и его бойцов — уничтожение нацизма на Украине и возвращение всех солдат домой. Он описал состав своего батальона, где служат мужчины разных возрастов, и рассказал о важности дисциплины и взаимовыручки в условиях боевых действий. Опыт, вера и доверие к командирам и товарищам — вот залог успеха, считает ветеран.

После возвращения с СВО, по словам Панциря, особенно важна реабилитация и поддержка и в Челябинской области с этим обстоят дела хорошо. Он особо отметил программу «Герои Южного Урала» как один из примеров эффективной помощи ветеранам. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в органах власти, коммерческих и общественных организациях.

Панцирь подробно рассказал о своем опыте командования, о подготовке бойцов, о современном характере боевых действий и о важности технических специалистов в современной войне. Он также поделился личными размышлениями о тяжести ответственности командира и о том, как верность долгу и поддержка команды помогают справляться с испытаниями.

В марте Панцирь подал заявку на участие в программе «Герои Южного Урала». К июлю 60 участников, отобранных по результатам конкурса, начнут обучение по программе. Еще 30 участников СВО зачислены в резерв программы.