В Челябинской области создается психологическая служба Южного Урала

Специалисты будут оказывать помощь семьям с детьми и педагогам

В Челябинской области создается региональная психологическая служба Южного Урала. Новая структура необходима, чтобы оказывать квалифицированную помощь семьям с детьми, а также педагогам. Об этом в пятницу, 10 марта, заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Костяком новой службы станут 48 главных внештатных муниципальных педагогов-психологов Челябинской области. Их конкурсный отбор уже завершен. На днях Минобр назовет имена специалистов. Раз в квартал они будут проходить обучение на базе областного центра диагностики и консультирования. В этом году планируется три образовательных потока — в апреле, августе и ноябре.

«Хочу призвать и взрослых, и детей не стесняться обращаться за помощью к психологам. Разговоры о том, что специалист сразу после консультации кого-то „поставит на учет“, не более чем миф, такого уже давно не практикуют. К тому же нередко психологи вообще помогают анонимно. Следить за своим ментальным самочувствием так же естественно, как и поддерживать свое физическое здоровье»,

— замечает Ирина Гехт.

Психологическая служба Южного Урала создается на деньги областного бюджета. На реализацию проекта выделено 10,9 млн рублей.

«Так как запрос на психологов в образовательных учреждениях растет и со стороны родителей, и со стороны педагогов, мы расширим штат созданной службы. Для этого основную часть всех расходов — более 7 млн — направим на зарплату психологов»,

— сообщает Ирина Гехт.