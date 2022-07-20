В Челябинской области соцзащита начала оформлять выплаты раненым участникам спецоперации

Воевавшим и работавшим в зоне спецоперации жителям Южного Урала причитается от 200 тысяч до миллиона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о порядке региональных выплат участникам специальной военной операции на Украине, волонтерам и командированным в зону боевых действий и членам их семей. Местные управления социальной защиты населения готовы к приему документов для оформления выплат, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства Челябинской области.



«Благодаря принятому губернатором решению мы сможем оказать поддержку нашим землякам, которые принимают участие в специальной военной операции на территории Украины. С заявлением и пакетом документов необходимо обращаться в управления социальной защиты. Выплаты будет осуществлять министерство социальных отношений за счет средств областного бюджета», — комментирует министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Напомним, 22 июня депутаты регионального Заксобрания одобрили инициативу Алексея Текслера о введении региональных мер поддержки пострадавших участников спецоперации в дополнение к уже вступившим в силу федеральным. На дополнительные выплаты могут рассчитывать военнослужащие, сотрудники Росгвардии, волонтеры, командированные в зону боевых действий гражданские специалисты, а в случае их гибели — члены их семей. Размер помощи составит от 200 тысяч рублей на каждого из членов семьи в случае гибели командированного или волонтера до миллиона на семью погибшего солдата или офицера.

В пресс-службе правительства уточняют, что обращаться за помощью надо в течение года со дня получения ранения, установления инвалидности или дня гибели участников СВО.