В Челябинской области сотрудницу мэрии осудили за посредничество в получении взятки

Женщина передавала военкомату средства от призывников, которые хотели «откосить» от армии

В Верхнеуральском районе суд вынес приговор сотруднице администрации Форштадтского сельского поселения за посредничество во взяточничестве. Она выступала посредником между военкоматом и призывниками, которые хотели уклониться от службы в армии. Районный суд вынес решение отправить 60-летнюю женщину на 3,5 года в колонию общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Суд установил, что женщина в период с 2018 по 2021 годы в качестве посредника передавала взятки работникам отдела военного комиссариата Челябинской области по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам от призывников, которые хотели уклониться от прохождения службы. За это время подсудимая передала им свыше одного миллиона рублей, получив за предоставленное посредничество около 200 тысяч рублей.

По решению суда женщина проведет 3,5 года в колонии общего режима. Приговор пытались обжаловать, но суд отклонил апелляцию, и подсудимая продолжит отбывать свое наказание под стражей.



Ранее терапевт призывной комиссии миасского военкомата Гаян Абубакиров получил девять лет строгого режима за шесть эпизодов получения взяток.

Автор: Полина Агеева

