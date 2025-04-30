В Челябинской области сотрудники полиции переходят на усиленный режим службы

Для обеспечения правопорядка в майские праздники

В Главном управлении МВД Челябинской области под председательством начальника ГУ МВД по региону генерал-майора полиции Сергея Космачева прошло заседание оперативного штаба. Сотрудники полиции переходят на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба ведомства.

В регионе максимально увеличится количество следственно-оперативных групп и плотность нарядов наружных служб. Маршруты мобильных и пеших патрулей будут приближены к местам проведения праздничных мероприятий. Перед их началом полицейские обследуют объекты и прилегающие территории, в том числе с применением служебных собак. Поддержку в обеспечении правопорядка сотрудникам полиции окажут активисты общественных объединений правоохранительной направленности и представители ЧОП.

Предусмотрено использование стационарных металлорамок и ручных детекторов. Для мониторинга состояния оперативной обстановки на мероприятиях будут задействованы беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание будет уделено организации безопасности дорожного движения. С учетом изменения интенсивности движения транспорта уже внесены корректировки в расстановку нарядов ДПС Госавтоинспекции, разработана схема организации дорожного движения автомобильного транспорта в объезд мест проведения праздничных мероприятий. Во время парада техники предусмотрено сопровождение воинских колонн.

В местах массового пребывания граждан будут введены ограничения, в том числе на пронос запрещенных предметов, организованы режимные зоны с использованием арочных и ручных металлодетекторов, технических средств безопасности, ограничение доступа, в том числе металлических барьеров.