В Челябинской области сотрудники ГИБДД помогли вызволить из грязи две фуры

Навигатор повел дальнобойщиков по грунтовой дороге в проливной дождь

В Чесменском районе Челябинской области полицейские помогли дальнобойщикам, большегрузы которых застряли в грязи на размытой от дождей грунтовой дороге. Мужчины поблагодарили правоохранителей за их отзывчивость и готовность прийти на помощь. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Водители фур ехали в дождь из Казахстана через Чесменский район. Навигатор повел их по грунтовой дороге. В какой-то момент многотонные автомобили застряли в грязи. За помощью водителям большегрузов пришлось обратиться к сотрудникам ГИБДД.

«Инспекторы незамедлительно выдвинулись в район Березинского заповедника, где застряли фуры, и развернули настоящую спасательную операцию. Оценив ситуацию, полицейские отправились на поиски трактора. Тяжелой спецтехникой выручил местный фермер. Каждый тягач цепляли к трактору, вытягивали по очереди из грунтовой западни и дотягивали до дороги с твердым покрытием»,— рассказали в ведомстве.

На вызволение автомобилей из грязи потребовалось полдня. Все это время сотрудники ГИБДД оказывали посильную помощь, а после напоили водителей фур горячим чаем.