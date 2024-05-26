В Челябинской области сотрудники ГИБДД помогли пожилым супругам потушить пожар

Инспекторы предотвратили распространение огня на жилой дом

В Верхнеуральском районе сотрудники ГИБДД, проезжая по улице Братьев Кашириных в поселке Форштадт, заметили задымление на территории частного дома. Они сразу же бросились на помощь хозяевам — пожилым супругам. В результате им удалось предотвратить распространение огня на жилой дом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Попав на территорию домовладения, инспекторы обнаружили горение крыши прилегающего к дому помещения. Они сразу же эвакуировали хозяев, вызвали пожарных и начали тушить разгорающееся пламя водой из бочки. В результате огонь удалось погасить.

«Домовладельцы — супруги Шадрины — обратились с благодарностью в адрес сотрудников полиции в отдел МВД России по Верхнеуральскому району. Правоохранители не считают свой поступок подвигом и всегда готовы прийти на помощь гражданам»,— подчеркнули в ведомстве.