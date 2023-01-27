В пятницу, 27 января, на территории Челябинска, Магнитогорска и Миасса, а также в Сосновском районе пройдут сплошные проверки участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей и нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«В мероприятии будут задействованы 37 экипажей 2 полков ДПС ГИБДД и 9 экипажей батальона ДПС ГИБДД в городе Магнитогорске. Экипажи ДПС будут нести службу на въездах и выездах из городов», — говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием относиться к таким проверкам.