В пятницу, 27 января, на территории Челябинска, Магнитогорска и Миасса, а также в Сосновском районе пройдут сплошные проверки участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей и нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«В мероприятии будут задействованы 37 экипажей 2 полков ДПС ГИБДД и 9 экипажей батальона ДПС ГИБДД в городе Магнитогорске. Экипажи ДПС будут нести службу на въездах и выездах из городов», — говорится в сообщении.
Водителей просят с пониманием относиться к таким проверкам.
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