В поселке Коркодин на свалке обнаружили выброшенные результаты флюорографического обследования пациентов за 2020 год. Всего нашли несколько коробок со справками. Прокуратура провела проверку и привлекла к ответственности виновных в разглашении информации, рассказали в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что документы вывезли на свалку в ходе ремонта больницы. По факту разглашения информации с ограниченным доступом было возбуждено административное дело.
«Виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Кроме того, с работниками учреждения провели работу в целях недопущения подобных ситуаций.