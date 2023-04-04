В Челябинской области сотрудника больницы оштрафовали за выброшенные результаты флюорографии

На справках были указаны данные жителей, места их работы и адреса проживания

В поселке Коркодин на свалке обнаружили выброшенные результаты флюорографического обследования пациентов за 2020 год. Всего нашли несколько коробок со справками. Прокуратура провела проверку и привлекла к ответственности виновных в разглашении информации, рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что документы вывезли на свалку в ходе ремонта больницы. По факту разглашения информации с ограниченным доступом было возбуждено административное дело.

«Виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, с работниками учреждения провели работу в целях недопущения подобных ситуаций.