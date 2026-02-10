В Челябинской области сотни машин и людей вторые сутки расчищают дороги от снега

Осадки затрудняют движение транспорта

Мощный снегопад 10 февраля 2026 года осложнил движение в Челябинске и по всей области. Утром город столкнулся с пробками в девять баллов.

Сильнее всего это ощущалось на улицах Худякова, Воровского, Блюхера, а также на проспектах Свердловском и Победы. Гололед, низкая скорость транспорта и несколько небольших аварий создали многочасовые заторы. Водителям пришлось значительно увеличить время поездок.

Администрация города сообщила о работе коммунальных служб. Еще ночью на улицы вывели более 200 снегоуборочных машин. С раннего утра к ним присоединились еще 108 единиц техники и около 450 работников. Они расчищают внутриквартальные проезды, выезды на главные магистрали и подъезды к социальным объектам.

Несмотря на усилия, к утреннему пику многие улицы оставались со снежным накатом. Это замедлило движение не только личного, но и общественного транспорта.

Челябинский гидрометцентр предупреждал о непогоде. По области прогнозировали сильный снег, ухудшение видимости и гололедицу, особенно на загородных трассах.

Министерство дорожного хозяйства региона сообщает о круглосуточном режиме работы дорожных служб. За прошедшие сутки на региональных трассах работали 274 единицы техники. Специалисты непрерывно убирают снег и обрабатывают покрытие противогололедными материалами. Они также очищают остановки и тротуары.

Федеральные трассы в проезжем состоянии, но движение по ним также идет с пониженной скоростью. Дорожные бригады прилагают все усилия, чтобы не допустить образования заносов и обледенения.