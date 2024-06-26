В Челябинской области состоялся первый форум «Будущее для СВОих»

Его посетили участники спецоперации и их семьи

Сегодня, 26 июня, в Челябинске впервые прошел форум «Будущее для СВОих». В нем приняли участие более 300 человек, среди которых участники специальной военной операции и их семьи. Основной целью форума стало обсуждение вопросов системной и комплексной реабилитации участников СВО, в том числе получивших инвалидность, а также решение вопросов по обучению и дальнейшему трудоустройству.



«Министерство социальных отношений координирует комплексное сопровождение участников СВО и членов их семей. Мы ставим перед собой задачу помочь военнослужащим после возвращения из зоны боевых действий адаптироваться к мирной жизни, в том числе найти новую работу»,— прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

На «Ярмарке вакансий», которая проходила в рамках форума, крупнейшие компании Челябинской области представили свои предложения. Специалисты службы занятости провели консультации по вопросам трудоустройства, а также рассказали о льготах при поступлении в организации высшего и среднего профессионального образования.

«Назрело время, когда мы должны поговорить о социальной адаптации и помощи не только „за ленточкой“, но и каким образом мы можем помогать ребятам, вернувшимся с СВО, кто получил инвалидизацию, кто получил травмы», — сказала учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер.





Ирина Текслер отметила уникальность Центра поддержки и реабилитации участников СВО и ту помощь, которую в нем оказывают, однако прокомментировала: чтобы участникам СВО, получившим инвалидизацию, было комфортно на рабочих местах, нужно развивать «Доступную среду», а организациям, нанимающим таких сотрудников, предварительно проводить для них экскурсии по предприятию.

«Только с приходом Алексея Текслера мы стали заниматься „Доступной средой“. Мы должны сделать так, чтобы для этих людей был открыт весь мир. Они должны иметь возможность работать, развлекаться, встречаться с друзьями», — отметила Ирина Текслер.

На ярмарке очень много вакансий крупных производителей, однако нужно привлекать также средний и малый бизнес, так как именно они составляют основу экономического благополучия региона.

«Мы же говорим о социальной адаптации, очень у многих есть семьи. Работа с ними ведется серьезная. Но надо не забывать о том, что есть холостые мужчины, возвращающиеся с СВО», — сказала Ирина Текслер.

Она предложила создать отдельную площадку, где у людей будет возможность общения, знакомства в Год семьи.





Евгений, участник СВО, мобилизованный в рамках частичной мобилизации, также находится в поисках работы. В ходе эвакуации командира он получил тяжелую травму, в связи с чем был комиссован.

«Я хотел бы вернуться на службу, но с инвалидностью не берут обратно. Сейчас занимаюсь волонтерской деятельностью и открыл для себя такое направление, как 3D‑печать. Потихонечку буду осваивать и другие направления», — рассказал Евгений.

Инициатором и организатором первого регионального форума по содействию трудоустройству и социальной адаптации участников СВО и членов их семей выступил региональный филиал фонда «Защитники Отечества» при поддержке правительства Челябинской области.

