В Челябинской области состоится масштабный благотворительный автопробег

Порядка 150 человек и более 30 автомобилей

22 июня состоится IV благотворительный автопробег «С „Родной“ по родному краю». Мероприятие пройдет по маршруту: КСК «Рифей» — село Кулуево — село Губернское — этноцентр «Тамыр» — Челябинск.



Все собранные средства будут направлены на помощь детям с тяжелыми заболеваниями, проживающим в районе, на территории которого проходит автопробег. В этом году им стал Аргаяшский район.

Более 30 автомобилей в составе автоколонны и порядка 150 человек примут участие в мероприятии, среди них благотворители, общественные деятели, представители СМИ и активные жители Челябинска.

Организатор благотворительного автопробега — Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная» совместно с Союзом женщин Челябинской области.