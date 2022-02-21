В Челябинской области составляют списки семей на бесплатную установку датчиков дыма

Пожарные извещатели положены семьям с детьми, а также одиноким инвалидам и пенсионерам

В Челябинской области формируется список граждан, которым необходимы датчики дыма. Установить их можно будет бесплатно, за счет областного бюджета. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе регионального министерства социальной защиты.

«По поручению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области пожарные извещатели бесплатно устанавливаются в домах многодетных малоимущих семей, семей, состоящих на профилактическом учете, а также одиноко проживающих инвалидов и пенсионеров. В настоящее время органами социальной защиты формируются списки граждан», — говорят в ведомстве.

На установку датчиков дыма из бюджета области на 2022 год выделено 2 миллиона рублей.

Иногда южноуральцы относятся к звонкам соцработников с настороженностью, подозревая, что это мошенники. Минсоц советует: если вам поступил звонок с неизвестного номера, рекомендуем перезвонить в управление социальной защиты по месту жительства либо обратиться к сотрудникам социальных служб лично.