В Челябинской области 46 педагогов переехали работать в села по программе «Земский учитель»

Участники проекта получают по миллиону рублей

В Челябинской области продолжается прием документов для участия в конкурсном отборе на вакантные должности по программе «Земский учитель». 92 педагогические вакансии — такова федеральная квота для нашего региона в этом году. 46 договоров уже заключено с учителями, которые переедут в сельскую местность уже в этом учебном году, сообщает пресс-служба Заксобрания Челябинской области.

Программа нацелена на помощь маленьким городам и сельской местности. Участники получают миллион рублей, но при этом они должны отработать пять лет по контракту в школе и переехать на работу в населенный пункт, число жителей в котором не превышает 50 тысяч человек. Сейчас в регионе продолжается третий этап отбора, зарегистрировано уже 46 трудовых договоров. Вакансии размещены на Всероссийском информационном портале «Земский учитель».

«Вопрос обеспечения кадрами в образовании стоит достаточно остро. Это касается прежде всего педагогов-предметников в отдаленных территориях — в селах и небольших городах. В 2012 году в Челябинской области запустили проект „Земский врач“, и он хорошо себя зарекомендовал. Мы добились того, что порядка 400 специалистов переехали в села и малые города. Больше половины заявок оформлено, люди поехали на село. Нужно создавать условия для жизни и работы педагогов. Должны быть места, где специалист мог бы отдыхать и учиться», — отмечает председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев.

Для участников существует обязательное требование — среднее профессиональное или высшее образование.

Самыми востребованными в Челябинской области оказались учителя-предметники по английскому и немецкому языку, математике, русскому языку. Также существует потребность в учителях физики, химии, начальных классов, истории, биологии и обществознания.

Преподаватель английского и немецкого языка с 10-летним стажем Марина Крупина переехала в поселок Теченский Сосновского района из Миасса. Молодой педагог решила участвовать в программе «Земский учитель» по рекомендации своей однокурсницы. Оказалось, что в Теченской средней школе уже год у детей нет английского языка. Марина Александровна прошла конкурсный отбор и приехала в школу.

«В Миассе наша семья снимала квартиру. Дети у нас маленькие, одних я на улицу их не выпускала. Старший сын в этом году пошел в первый класс, в большом городе его пришлось бы сопровождать родственникам — а здесь до дома две минуты, сможет ходить сам. Младшему сыну сразу же дали место в детском садике. Долго думала и решила: поеду! Подала в феврале заявку и получила в апреле положительный ответ. Для профессиональной карьеры такое событие – отличный этап, ну а деньги направим на решение квартирного вопроса», — делится Марина Крупина.

Сельскому учителю положены льготы за коммунальные услуги, также работникам сферы образования и здравоохранения в сельской местности выплачивают стопроцентную компенсацию по оплате отопления, электроэнергии и вывозу мусора.