В Челябинской области сократили число освященных церковью купелей

Протоирей Ярослав Иванов призвал сосредоточиться на духовном смысле праздника Крещения Господня

В преддверии Крещения Господня протоиерей Ярослав Иванов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, напомнил о духовной сути праздника и пояснил позицию церкви относительно зимних купаний. Свою позицию он озвучил в пресс-центре редакции «Аргументов и фактов» в Челябинске.

Священнослужитель подчеркнул, что обязательной традиции окунаться в прорубь в российском православии не существует. Главное — это воспоминание и духовное проживание события Крещения Христа в реке Иордан, когда миру явилась Святая Троица.

«Суть праздника — именно в богослужении и освящении воды, которое совершается в храмах. Купание не является обязательным и даже необходимым для христиан. Это сложившийся параллельно народный обычай, но не церковный обряд. Никакие грехи ледяная вода не смывает, нужны внутренние изменения», — отметил отец Ярослав.

Именно поэтому в последние годы Челябинская епархия сознательно ограничивает количество освящаемых купелей. В этом году в самом Челябинске планируют освятить только одну иордань — на озере Смолино у Богоявленского мужского монастыря. Воду здесь освятят в восемь вечера 18 января.

Отец Ярослав также дал практический совет верующим: не стоит набирать святую воду в огромных количествах.

«По вере капля освящает. Литра воды на год человеку, регулярно ее употребляющему, вполне достаточно», — сказал он, посоветовав хранить воду в стеклянной таре вдали от света и тепла.

Главные богослужения с освящением воды пройдут в храмах вечером 18 января и в ночь с 18 на 19 января. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 18 января возглавит службу в Богоявленском монастыре, а в ночь на 19 января — в храме Рождества Христова.

