В Челябинской области сократилось количество аварий благодаря постам фотовидеофиксации

Устанавливать камеры планируют во всех городах региона

В Челябинской области ведется большая работа по строительству и ремонту дорог. Однако тема аварийности остается актуальной. В рамках комплекса «Безопасный город» в 2021 году на региональных и муниципальных дорогах Челябинской области ввели в эксплуатацию 25 стационарных постов фотовидеофиксации в местах, где было зарегистрировано больше всего ДТП. И, как отметил губернатор Алексей Текслер на заседании координационного совещания по обеспечению порядка в регионе, это решение показало свою эффективность.

«В местах установки стационарных комплексов фотовидеофиксации снижается аварийность на дорогах», — сообщил губернатор.

Кроме того, с региональных дорог по решению Алексея Текслера убрали так называемые треноги. Все потому, что операторами этих камер были частные лица, и работали они не на снижение количества ДТП, а на увеличение собственной прибыли. А главной задачей фотовидеофиксации была и остается безопасность на дорогах.

На заседании координационного совещания глава региона сообщил, что посты фотовидеофиксации в ближайшие два года установят и в Магнитогорске, а затем эта работа продолжится и в других городах региона.