В Челябинской области сократили сроки приема показаний за свет в декабре

Причина — скорый Новый год

В Челябинской области в связи с новогодними праздниками сократили сроки передачи декабрьских показаний за электричество. Данные с приборов учета будут приниматься до 21 числа. Показания, поступившие позже, к расчету не примут. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт».

Напомним, что в прошлом месяце «Уралэнергосбыт», наоборот, продлил сроки передачи показаний до 27 числа, чтобы дать возможность клиентам поучаствовать в розыгрыше ноутбуков, планшетов и смартфонов среди дисциплинированных потребителей.

В «Уралэнергосбыте» уточнили, что своевременная передача показаний за декабрь также является необходимым условием для победы.