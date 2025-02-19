В Челябинской области сохраняются морозные ночи до −32 °C и слабый ветер

По-прежнему без осадков

Зима пока не желает прощаться с Челябинской областью. Так, в ночь на четверг, 20 февраля, местами в регионе вновь ожидается крепкий мороз. Днем максимум −15°C и солнечно. Подробнее рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ночная температура составит от −24 до −26°C, в низинах опустится до −30°C. Днем будет от −10 до −12°C. Переменная облачность, без осадков. Утром на дорогах гололед. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров предстоящей ночью покажут от −22 до −27°C, в горах и низинах — до −30°C. Днем ожидается от −7 до −12°C, в низинах градусники покажут около −15°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами вероятны изморозь и туман. На дорогах гололед. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду, на юге региона — северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.