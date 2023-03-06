В Челябинской области сохранятся снегопады, сильный ветер и гололед

В отдельных районах прогнозируют метели

Во вторник, 7 марта, непогода в Челябинской области не стихнет. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе пройдут снегопады и метели. На дорогах сохранится гололед.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается минус 10—12 градусов. Будет облачно, без осадков. Днем пройдет небольшой снег. Температура поднимется до 0 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске будет холоднее — до −13°C ночью и −7°C в дневные часы. Погода будет облачной, преимущественно без осадков. Ветер до 5,1 метра в секунду.

В Миассе, Озерске и Сатке ночью ожидается около −10°C. Днем потеплеет до минус 2—4 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. В Сатке будет ветрено, в Озерске ветер будет слабым.

На западе области продолжатся снегопады. В частности, осадки ожидаются в Аше. Погода будет не плюсовой, но теплой — ожидается около −3 градусов.

Местами предстоящей ночью может похолодать до −18 градусов. Днем в целом по региону будет от 0 до −5 градусов. В большинстве районов небольшой снег, на крайнем юге сильный. На дорогах гололед. Ветер северо-западного направления до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.