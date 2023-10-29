В Челябинской области сохранятся снегопады и гололед днем 29 октября

Синоптики также обещают порывистый ветер

В Челябинской области сегодня, 29 октября, продолжит идти снег, местами с дождем. Помимо осадков синоптики областного Гидрометеоцентра обещают гололед и порывистый ветер.

В Челябинске столбики термометров днем могут подняться до +1 градуса. Облачно, снег, временами сильный. На дорогах гололед от снежного наката. Ветер восточный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В городах и районах Челябинской области также пройдет снег, на юге и западе с дождем, местами осадки будут сильными. В отдельных районах гололед и отложение снега на провода. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от −2 до +3 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 5 — 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Напомним, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой.