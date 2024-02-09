В Челябинской области сохраняется сложная ситуация на дорогах из‑за метели

Продлено ограничение на движение транспорта

В регионе действует штормовое предупреждение. В южных районах Челябинской области из-за непогоды ситуация на дорогах остается сложной, сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Службы предупреждают автомобилистов о гололеде, снежных заносах и сильных осадках.

На дороге Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана (участок км 57+000 — км 132+000) до 17:00 часов 9 февраля продлили ограничение на движение транспорта. Оно действует для грузовых авто, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси.

Сложные метеоусловия стали причиной продления ранее введенных ограничений движения на трассе М-5 «Урал». Участок с 1548 км по 1779 км закрыт для фур, автобусов и такси с 12 часов местного времени ориентировочно до 15 часов. Под Миассом большегрузы собрали огромную пробку.

Региональные дороги чистят круглосуточно. За сутки специалисты задействовали 241 единицу техники. Напомним, о сложной или экстренной ситуации на дорогах Челябинской области можно сообщить по телефону диспетчерской службы Миндортранса: (351) 237-88-92.



Автор Юлия Нестеренко