В Челябинской области сохранятся слабый снег и небольшой плюс 30 октября

Ночью может похолодать до −9

В среду, 30 октября, погода в Челябинской области сохранится прежней: максимум +5°C и слабый снег. Ветер сменит свое направление на южное и будет слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинске температура воздуха опустится до −4°C. Днем минус сменится на плюс. Облачно с прояснениями, слабый снег. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы будет от −1 до −6°C, при прояснении похолодает до −9°C. Местами ожидается небольшой снег. Днем градусники покажут от 0 до +5°C. Облачно с прояснениями, локально синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололед. Утром местами туман. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.