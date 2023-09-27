В Челябинской области сохранятся ночные заморозки до −2 градусов 27 сентября

День будет хмурым

В четверг, 28 сентября, в Челябинской области сохранятся ночные заморозки с отрицательными температурами. Днем потеплеет максимум до +17 градусов. День будет пасмурным, но без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на четверг в Челябинске столбики термометров опустятся до плюс 5—7 градусов, днем потеплеет до 15—17 градусов со знаком плюс. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Миассе температура воздуха в ночные часы составит +8 градусов, в дневные — до +15 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

В Сатке предстоящей ночью похолодает до +3 градусов, днем воздух существенно не прогреется — ожидается до +10 градусов. Пасмурно, без осадков.

В Троицке в четверг потеплеет до +17 градусов. Без осадков.

В целом в регионе в ночные часы ожидается от +2 до +7°C, при прояснении возможны заморозки до −2°C. Днем температура будет варьироваться от +12 до +17°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западного направления 3—8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.