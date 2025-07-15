В Челябинской области сохранятся ночные и дневные температурные контрасты 16 июля

Пройдут небольшие дожди

В среду, 16 июля, в большинстве районов Челябинской области ожидается комфортная температура. На юге региона сохранится жаркая погода. В ряде районов синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди.

В Челябинске предстоящей ночью температура составит от +13 до +15°C. Днем на порядок выше — от +22 до +24°C. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

Градусники в Челябинской области этой ночью покажут от +10 до +15°C, в горах и низинах похолодает до +6°C. Днем воздух на севере региона прогреется до +19...+24°C, на юге — до +24...+29°C. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду.